Cote d'Ivoire: Bafing - L'Anader célèbre ses agents

Les deux directeurs régionaux, ont dit leur fierté quant au rôle prépondérant que joue l'Anader pour sortir le monde rural de la précarité.

La mutuelle des agents de l'Agence national pour le développement rural (Anader), zone de Touba a célébré récemment, ses agents promus et retraités dans le somptueux cadre de l'escale du Bafing. Etaient à leurs côtés, le directeur régional de l'agriculture et du développement rural, Gala Célestin et son homologue, des ressources animales et halieutiques du Bafing, Traoré Amadou. C'était, dans le cadre de la célébration décalée de la fête du travail.

Le chef de zone, Toualou Honoré a d'entrée salué ces retrouvailles qui selon lui, sont des moments de convivialité mais aussi de consolidation des liens amicaux et fraternels qui les lient entre eux. Il a ensuite adressé ses félicitations et encouragements à ses collaborateurs pour le travail abattu durant ces derniers mois.

« C'est le lieu pour moi, de remercier chacun d'entre nous pour le don de soi et l'abnégation dont chacun a fait preuve. Cela nous a permis de réaliser d'excellents résultats ces derniers temps. Le retour à notre bureau initial, la récupération du point d'observation de N'Golodougou, le montage du projet Propacom qui a augmenté nos groupements et la finalisation du plan stratégique de développement (Psd) du Bafing en sont des preuves palpables», a-t-il soutenu.

Il a en outre, adressé ses félicitations aux retraités et promus invitant par la même occasion, l'ensemble des travailleurs à l'union et à la cohésion en mettant un point d'honneur sur la courtoisie entre collègues afin de relever ensemble tous les challenges. « Aux retraités, je vous adresse toute ma gratitude et ma reconnaissance pour le service rendu. C'est une grâce d'atteindre l'âge de départ à la retraite. Aux promus, recevez mes chaleureuses félicitations. Car ceci, est la reconnaissance du mérite de vos efforts au travail», a-t-il dit.

Les deux directeurs régionaux, ont dit leur fierté quant au rôle prépondérant que joue l'Anader pour sortir le monde rural de la précarité. « Le succès du pays repose sur l'agriculture. C'est grâce à votre encadrement que l'agriculture continue d'être le principal levier de l'économie ivoirienne à travers une production sans cesse croissante et de bonne qualité», ont-ils reconnu.

Le clou de la sobre et sympathique cérémonie a été la remise de boubous et pagnes traditionnels aux retraités et partants volontaires et un déjeuner.