Tunisie: Actes de vandalisme

La Transtu n'a pas vécu un tel nombre élevé d'actes de vandalisme perpétrés en un court laps de temps. On s'étonne que ces actes aient eu lieu à 9 heures 45 minutes du soir dans plusieurs points relevant du réseau ferroviaire. On s'inquiète aussi du nombre d'agressions dans certaines zones comme la station terminus Kheireddine à La Manouba ou Bab Saâdoun ainsi qu'à Borj Baccouche à l'Ariana. Suite à cette situation, les services de la Transtu ont été obligés d'annuler plusieurs dessertes pour ne pas mettre en péril la sécurité de ses clients et de ses agents.

