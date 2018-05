Guinée: Jeux de chaises musicales à COFINA et NSIA Bank

Cinq jours après la démission du Premier ministre Mamadi Youla et de son gouvernement, le président… Plus »

La petite forme qu'affiche le portefeuille ainsi que les difficultés récurrentes du système d'information et de gestion auxquelles sont confrontés les clients sont de nature à sérieusement compromettre le développement de la banque malgré l'arrivée d'un nouveau Directeur des Risques en la personne de Monsieur Rolland EDOUKOU et les efforts déployés par l'équipée pilotée par Monsieur Souleymane TALL, le Directeur Général.

D'aucuns sur la place financière de Conakry se demandent de quelle influence jouit Chrystelle ZONGO DIENG auprès du haut etablishment du Groupe NSIA, qui continue comme sous l'ancienne Direction Générale à faire la pluie et le beau temps sous le nez et la barbe des autres membres du CODIR, écrasant le reste du personnel comme en témoignent certaines indiscrétions syndicales.

À peine avoir traversé le pavé du boulevard, Ahmed TOURE est remplacé par Mme Chrystelle ZONGO DIENG nommée au poste de Directeur Général Adjoint de NSIA BANK GUINEE. Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, Mme Chrystelle ZONGO DIENG attend l'agrément de la Banque Centrale de la République de Guinée. Le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale de NSIA Bank Guinée ont coopté aussi de nouveaux Administrateurs dont Dr. Joachim LAMAH et Monsieur Mandaw CISSE, tous deux issus du Ministère de l'Economie et des Finances.

