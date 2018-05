Cote d'Ivoire: Mikaté, le moteur de recherche africain «nouvelle génération»

A qui appartient ce terrain ? Est-ce une véritable annonce de vente ? Le cadastre est-il à jour ? Une vérification en direct sur les mobiles qui s'effectuera bientôt à l'aide d'une simple photo. «Mikaté, qui s'adresse principalement au continent africain, est le précurseur de la prochaine génération des moteurs de recherche », affirment ses créateurs qui ambitionnent plus tard de rendre accessible à tous et partout dans le monde, leur innovation.

Cette application permettra de lutter contre le fléau des faux-médicaments sur le continent africain. Mais cela n'est pas la seule utilisation possible pour ce moteur de recherche par images. Au-delà de la promotion de marques, d'événements culturels, de lieux touristiques et de la communication en générale, les concepteurs de l'application désirent aussi s'attaquer à l'une des problématiques typiques du continent, celle de l'authentification des titres fonciers.

Développée par deux journalistes franco-ivoirien et franco-congolais, l'application Mikaté pour smartphone est un moteur de recherche fonctionnant uniquement à partir des images réalisées avec son mobile. Au lieu de taper un mot dans un moteur de recherche, vous prenez une image avec votre smartphone, vous l'entrez dans l'application et cela permet de visualiser toutes les vidéos en rapport avec la photo.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.