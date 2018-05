Cote d'Ivoire: Une pièce de théâtre sur la préservation de la forêt du Cavally

En Côte d'Ivoire, la pièce de théâtre « Sauvons le Cavally II » a pour but de sensibiliser à la préservation de l'une des dernières forêts primaires du pays. La forêt classée du Cavally, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Liberia, est investie et progressivement détruite par des planteurs illégaux. Cette pièce écrite par Luis Marques en collaboration avec la Fondation pour les chimpanzés sauvages (WCF- Wild Chimpanzee Fondation) revient d'une tournée dans des villages riverains du Cavally. Elle a été présentée, vendredi et samedi 19 mai, à Abidjan, à la Fabrique culturelle.

Ecrite et mise en scène par Luis Marques, « Sauvons le Cavally II » a fait le tour des villages bordant la forêt classée. Grâce à un humour au vitriol et une intrigue qui s'inspire de faits et de personnages réels, elle a fait mouche. La pièce s'achève d'ailleurs sur une note d'espoir avec l'arrestation d'un notable véreux - elle aussi inspirée de faits réels - grâce aux efforts de la société civile et d'un courageux agent des eaux et forêts.

Ça rigole énormément mais surtout, les gens reconnaissent parfaitement les situations. Il y en a donc certains qui se reconnaissent. On a eu par exemple des vendeurs de forêts qui se sont levés en plein spectacle et qui sont partis sous la huée générale. Ce genre de spectacle libère la parole parce que le fait de le montrer devant tout le monde, on dit tout haut ce que gens savent tout bas et n'osent pas dire.