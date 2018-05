Afrique: 54è assemblées annuelles de la BAD - 3000 participants aux évènements

Busan abrite les réunions de la Banque africaine du développement et la Conférence sur la… Plus »

La cérémonie officielle sera lancée le mercredi 21 Mai par le président de la Bad et plusieurs responsables de la Corée du Sud. Par la suite des travaux en plénières et des ateliers vont se déroulés autour du thème 2018 : « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique ».

Les deux premiers jours sont consacrés entre autres à l'enregistrement des allocutions des gouverneurs, à plusieurs évènements parallèles, des réunions à huis clos du Bureau des Conseils des gouverneurs, la visite des expositions des entreprises industrielles et une session sur « Comment faire la corrélation entre l'innovation et l'industrialisation ? La jeunesse africaine relève les défis du continent. »

