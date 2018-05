Angola: Le Paquet législatif des élections municipales soumis à l'approbation

Cuito (Angola) — Le paquet législatif sur les élections municipales sera apprécié, lundi, à la réunion du Conseil des ministres, a annoncé dimanche à Cuito, province de Bié (centre), le ministre angolais de l'Administration du territoire et Reforme de l'Etat, Adão de Almeida.

Lors d'une visite de deux jours effectuée dans la région, le gouvernant a précisé qu'après l'approbation, le paquet législatif sera discuté au sein de la société civile en juin et juillet de l'année en cours.

Selon lui parmi les normes, il y a les lois organiques sur l'organisation et le fonctionnement des élections locales, l'institutionnalisation des élections municipales, des finances locales et le transfert ainsi que les attributions et compétences pour les élections locales.

Les discussions publiques servent à recueillir les opinions et solutions sur le principe de gradualisme comme stipule la constitution de la République d'Angola ainsi qu'obtenir les contributions nécessaires.

Le recueil des opinions permettra au Gouvernement d'aborder avec profondeur le rôle et le positionnement des autorités traditionnelles qui continuent à recevoir les salaires de l'Etat, ainsi qu'analyser le transfert des compétences de l'enseignement primaire, du premier et le second cycles au maire, a expliqué Adão de Almeida.