Guinée: Nouveau gouvernement - Une vingtaine d'anciens ministres pourraient être reconduits

Depuis l'annonce de la Présidence de la république lue sur les ondes des medias publics et privés sur la démission du gouvernement de Mamady Youla, les débats fusent de partout pour le choix d'une nouvelle équipe gouvernementale. De par son pouvoir discrétionnaire, le Pr. Alpha Condé va, dans les jours à venir, se prononcer à travers un décret présidentiel sur la mise en place d'un nouveau gouvernement.

L'ère est grave en Guinée, pendant que les 12 millions de guinéens attendent impatiemment le renouveau avec la composition d'un nouveau gouvernement pour diriger la destinée de cette nation, une certaine indiscrétion vient de nous confirmer que le président Alpha Condé souhaite reconduire plus d'une vingtaine d'anciens ministres du gouvernement sortant de Mamady Youla. Peut-on parler du nouveau gouvernement dans ce sens, quand on sait qu'ils ont montré leurs incapacités ? De qui se moque le professeur Alpha Condé ? Quel avenir pour la jeunesse de ce pays ?

Par ailleurs, Alpha Condé disait lors de la fête des femmes au palais : « je vais faire un grand remaniement ministériel du gouvernement. Je vais nommer des ministres responsables qui seront à l'écoute du peuple et qui oseront me dire la vérité... .Nous allons faire un gouvernement de ministres responsables qui sont à l'écoute du peuple, qui seront auprès du peuple, selon ce que le peuple pense et qui pourront informer correctement le président », disait le président Condé. Peut-on dire qu'à travers ce propos le président Alpha s'est-il contredit lui-même, vu que ce n'est plus le même remaniement qu'on espérait.

Pour l'heure, une vingtaine de ministres du gouvernement sortant sont promus pour être reconduits dans le futur gouvernement. Cependant, depuis cette annonce qui a fait la Une de la presse nationale les Guinéens attendent impatiemment les réactions du président Alpha Condé. Toute fois une contradiction sans faille se fait sentir quand on sait que la plus part de ces ministres ne valent que pour leur intérêt personnel via la médiocrité.

Ce sont entre autres :

1-Damantang Albert Camara, enseignement technique, serait confirmé

2-Moustapha Naité, Jeunesse, reconduit aux TP

3-Moustapha Mamy Diaby, postes et telecommunications, confirmé

4-Mahamed Lamine Doumbouya, budget, confirmé

5-Abdoulaye Yéro Baldé, enseignement supérieur, confirmé

6-Cheick Talibé sylla, Energie, confirmé

7-Oyé Guilavogui, Transports, confirmé

8-Bourema Condé, Administration du territoire, promu à un département

9-Boubacar Barry, Industrie et PME, confirmé

10-Dr Mohamed Diané, Défense nationale, confirmé

11-Billy Nankouma Doumbouya, Fonction publique, confirmé

12-Mama Kany Diallo, Coopération, confirmée

13-Mamady Touré, affaires étrangères, confirmé

14-Mariam Sylla, affaires sociales, confirmée

15-Mariam Camara, agriculture, confirmée

16-Sanoussy Bantama Sow, Sports et culture, confirmé

17-Ibrahima Kourouma, Administration du territoire, confirmé

18-Marc Yombouno, Commerce, confirmé

Si ces informations sont confirmées, ça serait une paire de gifle adressée aux Guinée.