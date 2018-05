Afrique: Sécurité sociale - Les Etats francophones en avant pour l'uniformisation

La conférence interafricaine de la prévoyance sociale organise, un atelier d'élaboration du socle juridique applicable aux organismes de prévoyance sociale de ses Etats membres du 14 au 18 mai 2018 à Ouagadougou.

A l'instar du monde des affaires et de l'assurance, le milieu de la sécurité sociale envisage de se doter d'une règlementation uniformisée. C'est l'un des objectifs pour lesquels la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) a réuni des experts représentants, les organismes de prévoyance sociale de ses Etats membres à Ouagadougou du 14 au 18 mai 2018 en vue d'examiner un document visant faire converger les différents systèmes de sécurité sociale sur un certain nombre de points.

« Il s'agit d'une sorte de code de sécurité sociale harmonisé et applicable à tous les organismes », a dit le secrétaire exécutif de la CIPRES, Innocent Makoumbou.

L'objectif, selon lui, est d'instituer un certain nombre de réformes dans la gestion des organismes de prévoyance sociale : « faire de telle sorte que les organismes soient de droit privé, qu'ils aient une autonomie financière, que la composition du conseil d'administration respecte le principe tripartite et que la désignation des directeurs généraux se fasse dans le cadre d'appels à candidature ». Pour lui, ce document, appelé socle juridique et dont il espère l'adoption, sera un outil performant au niveau de la CIPRES.

Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale(CNSS) du Burkina Faso, Lassané Sawadogo a indiqué pour sa part que le présent atelier constitue une étape importante dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques assignés à la CIPRES qui regroupe 16 Etats, majoritairement francophones, d'Afrique subsaharienne.

M. Sawadogo a soutenu que l'organisme est devenu une structure de référence au niveau des organismes de prévoyance sociale de la sous-région, d'où la nécessité de la doter d'un socle juridique commun. « Il y a des similitudes dans la réglementation des différents Etats membres, mais il y a lieu de faire en sorte que les divergences entre les législations nationales soient aplanies », a-t-il expliqué.

Doter le document d'une force juridique

Le document de base aux travaux de l'atelier a été élaboré par des experts représentants chaque Etat, à raison de deux par pays. Le conseiller juridique à la CNSS, Auguste Coulibaly Sondé a pris part aux travaux au nom du Burkina Faso. Il a indiqué que ce « socle juridique » en préparation est l'aboutissement d'un projet envisagé depuis belle lurette au sein de la CIPRES.

« Il tire sa source des recommandations 22 et 25 du conseil des ministres de la CIPRES, adoptées en 2007, et traitant respectivement du cadre juridique et institutionnel et du cadre matériel des organismes de prévoyance sociale », a-t-il indiqué.

Puisque ces exhortations n'ont pas été appliqué efficacement au sein des Etats membres pour défaut de force juridique, a confié M. Sondé, le conseil des ministres a instruit le secrétariat exécutif de la CIPRES de produire un document pour prendre en compte les préoccupations pertinentes des deux recommandations et leur donner une force juridique.

« L'article 142 du projet de document prévoit que c'est un règlement du conseil des ministres de la CIPRES qui viendra rendre applicable le socle juridique.

Celui lui donnera force obligatoire dans les Etats », a soutenu l'expert burkinabè. Il a ajouté que le document sera soumis à la validation du conseil des ministres de la CIPRES et rentrera en application dès lors que les experts vont convenir du contenu définitif du document.

A l'en croire, au-delà des cadres juridique et institutionnel, le socle juridique régit également le cadre matériel, qui concerne les prestations proposées par les organismes.

« On a cherché à pérenniser les prestations servies aux assurés, élargir le champ des prestations. C'est pour dire que c'est un document qui, au-delà de la modernisation de la gestion des organismes de prévoyance sociale, permettra à l'assuré de trouver son compte », a-t-il résumé.