Burundi: Le "Oui" au référendum constitutionnel

Selon les résultats provisoires, le "Oui" aurait remporté plus de 70 % des suffrages et le taux de participation serait massif. A Bujumbura, le score devrait néanmoins être plus serré avec le "Non" de l'une des communes

Selon les résultats provisoires déjà publiés par les commissions électorales provinciales indépendantes, le taux de participation est très important puisqu'il est estimé supérieur à 90%.

La surprise du "Non" à Bujumbura

Le "Oui" arriverait en tête à plus de 70%. Mais à Bujumbura, si le "Oui" l'emporte, le score devrait être plus serré avec 53% conte 44%. Le "Non" pourrait même l'emporter dans une des trois communes de la capitale, celle de Ntahangwa, située au nord de la ville. Un résultat qui n'est pas une grande surprise, selon Gérard Akizimana, activiste de la société civile.

"Que chacun ait ce à quoi il a droit. Que le "Oui" l'emporte, il n y a pas de problème pour moi, surtout que le vote s'est déroulé démocratiquement. L'important est que c'est la volonté du peuple qui se concrétise. La population a voté, ça nous montre qu'au bout du compte la population a bien compris ce que sont les élections."

Dans l'attente des résultats définitifs, Marcien Karanga semble ne pas se satisfaire des tendances qui se dessinent. Son choix, qu'il tient secret, ne semble pas l'avoir emporté.

"Je m'attendais à ce que mon choix l'emporte. Je ne préfère pas m'exprimer clairement sur les résultats du "Oui" ou du "Non". Vous risqueriez de savoir ce que j'ai voté alors que ça doit rester secret."

La fiabilité des résultats mise en doute

Pour sa part, Steve Nyamweru doute de la fiabilité des résultats. Quels que soient les résultats définitifs, il assure néanmoins qu'il respectera le choix des Burundais.

"On ne sait pas vraiment si le "Oui" a gagné et pas le "Non" car nous ne savons pas ce que chaque Burundais a voté. Mais j'accepterai le choix des Burundais. Personne ne dit son secret de vote après l'élection, mais je souhaite que le "Oui" l'emporte."

Selon la dernière publication du journal en ligne Ikiriho, considéré proche du pouvoir, le "Oui" l'aurait emporté à 73.18% au niveau national. Les responsables politiques se gardent de s'exprimer sur les chiffres provisoires.

Ils attendent les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. La province Ngozi, fief partagé entre le président Pierre Nkurunziza et son opposant, Agathon Rwasa, arriverait en tête avec un score de 83% pour le "Oui", contre environ 10% pour le "Non".