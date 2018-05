Burkina Faso: Paul Kaba Thiéba satisfait de son séjour malien

Au terme de son séjour à Sikasso en terre malienne, les 13 et 14 mai 2018 pour le lancement du projet Zone économique spéciale (ZES), commun au Burkina Faso, à la Côte d'Ivoire et au Mali, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, juge satisfaisants les échanges.

En fin de séjour au Mali, le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba a remercié les premières autorités maliennes et les populations pour l'invitation et l'accueil fraternel dont lui et sa délégation ont bénéficié.

Les séances de travail qu'il a eues avec les Premiers ministres ivoirien et malien, a dit Paul Kaba Thiéba, ont permis de discuter des questions d'intégration entre les trois pays.

«La problématique centrale était de discuter des conditions de mise en place d'une Zone économique spéciale (ZES) dans une zone appelée dans le jargon technique, le Triangle SIKOBO (Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso)», a-t-il expliqué.

Les échanges, a poursuivi, Paul Kaba Thiéba, ont abouti à la signature d'un engagement au terme duquel les trois pays se sont engagés à faire en sorte que cette zone frontalière entre les trois pays qui présente des homogénéités sur les plans culturel, économique, social et sociologique, puisse servir de tremplin au développement de projets intégrateurs et bâtir un pole de croissance.

Cela, en vue d'avoir un effet d'entrainement sur les économies, créer des emplois pour les jeunes et les femmes, mettre en place des unités de transformation des produits agricoles, industriels et des ressources naturelles et développer la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales de manière à mutualiser les investissements.

«D'une frontière à une autre et sur un rayon de 50 km, on trouve les mêmes infrastructures alors qu'on pouvait les mutualiser afin de travailler de manière plus efficace», a-t-il estimé.

Cet esprit de fraternité et d'intégration prôné par les institutions sous-régionales que sont l'UEMOA et la CEDEAO auxquelles les trois pays appartiennent, a donc servi de base, selon le Premier ministre, à la rencontre aux fins de renforcer cette intégration sous-régionale.

«Les travaux ont été un franc succès si je m'en tiens à la signature de cet engagement, à la volonté affichée et au climat très détendu et très fraternel des travaux», s'est félicité Paul Kaba Thiéba.

Reste, a-t-il précisé, à poursuivre l'initiative à travers la mise en place des institutions qui vont étudier les projets intégrateurs que les trois Etats peuvent financer ou faire financer par leurs partenaires techniques et financiers ou encore par le secteur privé par le Partenariat public-privé (PPP).

Au terme de son séjour, Paul Kaba Thiéba a exprimé sa satisfaction des conclusions des travaux qui montrent que même dans le climat d'insécurité commun aux trois pays, «nous pouvons mettre en place des projets intégrateurs pour mettre fin à la sinistrose, au découragement et donner de l'espérance à la jeunesse, aux peuples».