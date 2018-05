Burundi: Le «oui» au référendum constitutionnel du pays l'emporte largement

« C'est un canular, c'est un score traficoté, s'insurge Pancrace Cimpaye, porte-parole du Cnared. Mais les résultats de ce pseudo-référendum ne nous engagent en rien parce que cela s'inscrit contre l'accord d'Arusha et la cohabitation pacifique en plus d'une décennie au Burundi. C'est un enterrement complet de la démocratie au Burundi. Pierre Nkurunziza non seulement refuse l'existence d'une autre force politique, mais tous les pouvoirs, judiciaire, législatif, il va les concentrer entre ses mains. Pierre Nkurunziza va être président du Burundi jusqu'à la fin de ses jours, ce qui est inadmissible pour le peuple burundais. »

Elle a trois jours pour déposer sa requête, et la Cour huit jours pour statuer. Le camp du « oui » conduit par le parti Cndd-Fdd au pouvoir s'est réjoui dès ce soir de cette victoire annoncée, qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034, et à ce parti d'avoir une mainmise totale sur les institutions.

Les résultats annoncés sont en tout point conforment à ce qui était attendu. Le taux de participation, 96 %, est pharaonique, le « oui », avec 73 % des voix, obtient une très large victoire, et le « non » est battu à plate couture avec moins de 20% des suffrages exprimés.

