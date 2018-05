Burkina Faso: Putsch manqué - Des victimes s'inquiètent

Le Conseil de défense et de sécurité nationale a tenu sa première session ordinaire.… Plus »

De l'avis de Patrice Bazié, le reniement du tribunal est un refus des coupables de se soumettre à la loi de la République et d'être jugés. «Que veulent-ils ? Ils prônent l'impunité et demandent à tour de bras des mises en liberté », se demande M. Bazié.

Le déroulement du procès du putsch manqué, notamment la lenteur de la procédure et les déports des avocats de la défense. Ce sont entre autres sujets sur lesquels le secrétaire général de l'Association des parents des victimes du coup d'Etat (APVCE), Patrice Bazié et le président de l'Association des blessés du coup d'Etat du 16 septembre 2015 (ABCE16), Honoré Savadogo, se sont prononcés, le samedi 19 mai 2018 à Ouagadougou, au cours d'un point de presse.

