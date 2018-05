Sahara Occidental: Le secrétaire général de l'ONU appelle à la retenue

Lors du renouvellement annuel de la mission onusienne d'observation du cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario, le Conseil de sécurité avait appelé les parties à des «négociations sans préconditions ». Le dernier round de discussions remonte à 2008. Sa résolution exprimait aussi « sa préoccupation face à une présence du Polisario dans la zone tampon de Guerguerat » et appelait « à son retrait immédiat ». Elle chargeait Antonio Guterres de faire retomber les tensions récentes.

Le Maroc a accusé le Front Polisario d'actions visant à changer la donne sur le terrain, avec des mouvements de personnels et des transferts d'implantations administratives. Ce pays a également rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, accusé d'avoir aidé militairement, avec « l'appui » d'Alger, le Front Polisario. Selon Rabat, Téhéran a livré, via son allié le Hezbollah libanais, des armes au Front Polisario, soutenu par l'Algérie, ce que l'ensemble des intéressés a démenti.

