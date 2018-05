Burkina Faso: MPP - Simon Compaoré à Gounghin et à Tibga

Le président par intérim du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Simon Compaoré, a rencontré, le vendredi 18 mai 2018, les militants des communes de Gounghin (province du Kourittenga) et de Tibga (province du Gourma). Ce déplacement avait un double objectif, s'enquérir des besoins locaux et solliciter leur accompagnement pour la mise en œuvre du programme du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré.

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), parti au pouvoir, veut être en permanence à l'écoute de ses militants, par souci de bonne gouvernance.

C'est l'esprit qui sous-tend la sortie de son président par intérim, le ministre d'Etat auprès de la Présidence du Faso, Simon Compaoré, le vendredi 18 mai 2018, dans les communes de Gounghin (province du Kourittenga) et Tibga (province du Gourma).

Dans ces deux collectivités, visitées tour à tour, il a livré trois messages aux militants du parti. Primo, il les a encouragés pour les sacrifices consentis pour le MPP et le développement du pays.

Secundo, il a demandé à connaître leurs besoins. Tertio, Simon Compaoré a sollicité l'accompagnement de ses interlocuteurs pour la mise en œuvre du programme présidentiel, consigné dans le Plan national de développement économique et social (PNDES).

«Nous devons œuvrer à ce qu'on dise en 2020, même si on ne nous aime pas, que nous sommes des travailleurs», a-t-il lancé çà et là aux militants, les exhortant à la persévérance. A Gounghin, commune de 42 000 âmes et de 44 villages, dirigée par l'Union pour le progrès et le changement (UPC), le président intérimaire du MPP a pris connaissance des doléances des militants locaux.

Il s'agit, entre autres, de la construction d'un barrage et de forages, de l'inaccessibilité aux crédits pour le financement des activités génératrices de revenus, de l'implantation de moulins et de l'érection d'un Collège d'enseignement général (CEG) dans le village de Diminstenga.

L'opposition dans le viseur

Le ministre d'Etat a également noté un besoin de barrage et de forages, et des problèmes d'accès aux crédits à Tibga, commune gérée par la CPR/MP, parti du défunt Jean-Baptiste Natama. Dans cette collectivité d'environ 40 000 habitants répartis entre 42 villages, il a en outre retenu un manque d'ambulance au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS), et le chômage des jeunes.

«Les préoccupations seront relayées auprès des ministères techniques, qui verront dans quelle mesure apporter des solutions», a réagi le ministre Simon Compaoré, qui a insisté sur la prédominance du problème d'accès à l'eau. Il a d'ores et déjà promis la réalisation dans un «bref délai» de forages dans les communes sus-citées et la construction d'un CSPS à Tankiaka, village de la commune de Tibga.

Le ministre Compaoré s'y est particulièrement rendu, pour porter la «bonne» nouvelle aux populations bénéficiaires, sous un salve d'applaudissements.

Sur la question des moulins à Gounghin, il a pris l'engagement d'offrir un aux femmes sur fonds propres. Pour le président par intérim du MPP, ce genre de sorties sur le terrain permet de connaître les réalités et de rectifier le tir, d'où la nécessité de délocaliser les Conseils des ministres. «C'est le fait d'être au pouvoir qui commande que nous allions au contact des populations.

Ce n'est pas une campagne comme le disent certains», a-t-il insisté, en riposte aux critiques acerbes de l'opposition. Il a également fustigé la polémique au sujet de l'acquisition récente de véhicules (Talisman et V8) au profit des membres du gouvernement et de certaines hautes personnalités de l'Etat.

«Le véhicule est un moyen pour aller travailler, ce n'est pas un luxe», a-t-il martelé, traduisant par ailleurs la volonté du régime Kaboré de faire avancer le Burkina malgré l'adversité.

Selon Simon Compaoré, l'opposition, qui a reconnu la victoire de Roch Marc Christian Kabore à la présidentielle de 2015, devrait attendre 2020, fin de son mandat, pour demander des comptes. De part et d'autre, il a invité les militants à ne pas «se décourager» face aux «attaques» de l'opposition, qui à son avis, n'a pas autre programme que de «combattre» le pouvoir en place. Dans l'ensemble,

la sortie du président intérimaire a été positivement appréciée par les responsables des structures du parti dans les localités visitées. Tout comme son collègue de Tibga, le Secrétaire général (SG) de la section communale du MPP de Gounghin, Blaise Kaboré, s'est félicité de la venue de Simon Compaoré.

«Cette visite nous réjouit, car le président est venu rehausser le moral des militants. On en avait besoin. Nous avons profité soulever des doléances et des promesses nous ont été faites que ça ira», a-t-il confié.