Ile Maurice: Compensation et nominations - L'ombre d'une partielle jouerait-elle en la faveur de Raj Dayal?

La course est ouverte. Le Central Electricity Board (CEB) cherche des entrepreneurs chargés d'aménager son… Plus »

Il a soutenu avoir beaucoup d'ambition pour le développement des énergies vertes, à travers le CEB Green Energy Co Ltd.

Qui est Mahesh Dayal, fils cadet de Raj Dayal ? Celui qui a pris depuis peu ses fonctions de directeur général de CEB Green Energy Co. Ltd, une filiale du CEB chargée de gérer et de développer des projets d'énergie verte, a bâti toute sa carrière au Royaume-Uni. Il a posé ses valises à Maurice il y a un mois, à l'issue de sa confirmation à son nouveau poste.

Serait-ce là l'une des faveurs qui lui seraient accordées pour l'empêcher de démissionner ? L'ombre d'une partielle ferait, en effet, pencher la balance en faveur de Raj Dayal. Et les nominations et autres paiements dont bénéficie l'ancien ministre porteraient à le croire.

