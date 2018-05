Burkina Faso: BBDA - Des lauréats des Marley d'or récompensés

Le Conseil de défense et de sécurité nationale a tenu sa première session ordinaire.… Plus »

Pour le Marley de la révélation, King Faya, cette initiative montre la volonté du BBDA à soutenir et à encourager les artistes. Pour ce faire, il a remercié le promoteur des Marley d'or pour la tenue de cet événement. Et d'affirmer que ce chèque est une invite à travailler davantage.

De son avis, la nomination du directeur général du BBDA, Wahabou Bara, est un atout pour les artistes burkinabè. «Ce chèque est un encouragement pour les artistes et nous sommes contents du BBDA», s'est réjoui Madess, tout en souhaitant voir plus de responsables de structures soutenir la culture burkinabè.

Il a déclaré que ce chèque est destiné aux cinq lauréats que sont King Faya pour le Marley de la révélation, Sana Bob pour la meilleure vidéo et Iron Bender pour le meilleur concert. Quant au Marley du public, il a été affecté à Almamy KJ et Big Desal a remporté l'or.

