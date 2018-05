Maroc: Coupe du monde - Hervé Renard justifie ses choix

A peine avait-il dévoilé la liste des 23 pour Russie 2018 qu'Hervé Renard livrait ses impressions au micro de Médi1.TV, une chaine de télévision locale. Tout un chacun attendait qu'il fournisse des explications sur l'absence de tel ou tel dans la sélection.

Comme toujours, et naturellement pas seulement au Maroc, les choix du sélectionneur ont suscité des interrogations et l'étonnement de certains non-convoqués. Conscient du fait que le terrain était très glissant, Hervé Renard s'est évertué à trouver les mots justes pour justifier ses choix, indiquant que lorsqu'on monte une sélection, on ne choisit pas les 23 meilleurs mais 16 éléments plus un groupe qui est capable de ne pas décevoir. Pour lever toute équivoque, le Français a souligné qu'il n'avit pas eu d'état d'âme dans cette opération. L'important, a-t-il insisté, c'est le collectif.

Aller en Coupe du Monde était un rêve d'enfance pour Hervé Renard. Cette passion n'a cessé de grandir avec le temps. Aujourd'hui, c'est chose faite après avoir réussi à qualifier les Lions de l'Atlas à la messe planétaire du football à laquelle ils n'ont plus été présents depuis 20 ans. Pour Renard, y participer en tant que compétiteur est une fierté, mais qui reste éphémère, car on revient vite vers soi pour se rappeler qu'on ira en Russie pour rendre heureux tout un peuple et éviter de le décevoir. Renard s'est montré confiant, en raison de la bonne préparation de son commando, mais sans verser toutefois dans un optimisme béat. Pas même pour son premier match contre l'Iran qui semble l'avoir séduit pour sa prestation en match amical contre la Tunisie, soldé par la victoire des Aigles de Carthage (1-0).

Pas de commentaire non plus sur le Portugal dont il a rappelé qu'il est le champion d'Europe en titre. De même pour l'Espagne qu'il a qualifié d'exceptionnelle sur le plan de l'identité du jeu. Chose sûre pour le coach, le Maroc ne se présentera pas en victime expiatoire. Il a confié lors de son entretien télévisé qu'il va prendre conseil auprès de certaines personnes pour l'aider à améliorer les petits détails afin d'effectuer les derniers réglages. Pour Hervé Renard, a-t-il dit, le Mondial équivaut à dix fois la Coupe d'Afrique en terme de jeu.