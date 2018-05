Angola: L'Exécutif recommande une discussion sur les élections municipales

Luanda — Le gouvernement angolais a recommandé lundi lors d'une réunion du Conseil des ministres que les documents juridiques relatifs au processus d'organisation des élections municipales dans le pays soient soumis à une consultation politique pour enrichissement et amélioration.

La recommandation du Conseil des ministres fait suite à l'évaluation favorable au Paquet législatif des élections municipales, qui doit également être soumis à l'Assemblée nationale.

Parmi les diplômes figurent les lois organiques sur l'organisation et le fonctionnement des Collectivités locales, des Élections municipales, ainsi que sur l'Institutionnalisation des Collectivités locales, des finances locales et sur le transfert, les attributions et les compétences des collectivités locales.

Le but des discussions publiques est de recueillir des opinions et des solutions sur le principe du gradualisme, conformément à la Constitution de la République d'Angola, ainsi que d'obtenir une contribution.

Le sondage d'opinions permettra au gouvernement d'aborder en profondeur le rôle et la position des autorités traditionnelles, qui continuent à recevoir leurs salaires de l'Etat, ainsi que d'analyser le transfert des compétences de l'enseignement primaire, du premier et deuxième cycle au maire, selon le communiqué final de la réunion.

À la même session, le Conseil des Ministres a analysé un projet de loi qui établit les spécifications techniques et les dispositions sur la différence et l'utilisation du drapeau, les insignes et l'hymne national.

Il s'agit d'un diplôme légal visant à l'utilisation uniforme des symboles nationaux, qui devrait être soumis à l'Assemblée nationale pour discussion et approbation.