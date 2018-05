Angola: Le Parlement promet un Budget général de l'Etat favorable au genre

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale (AN), Fernando da Piedade Dias dos Santos, a pris lundi à Luanda l'engagement d'alerter l'exécutif et d'engager les députés, de proposer et d'approuver un budget général de l'Etat de 2019, «sensibles» aux spécificités de genre.

Fernando da Piedade Dias dos Santos a fait cette déclaration lors de l'ouverture de l'atelier sur l'expérimentation d'un modèle de surveillance sensible au genre parrainé par le Groupe parlementaire des femmes de l'Assemblée nationale, qui se tient du 21 au 23 mai courant.

Le président du Parlement a exprimé sa sensibilité aux questions d'égalité des sexes et a décidé d'adopter la campagne "Ils pour elle", un mouvement international créé le 20 septembre 2014 lors de la 69ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies par le Directrice exécutive de l'ONU femmes, Phumzile Mlbambo-Ngcuka, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Le mouvement représente un effort mondial pour engager les filles et les femmes à éliminer les barrières sociales et culturelles qui empêchent les femmes d'atteindre leur potentiel.

Fernando dos Santos a promis son engagement personnel et de l'Assemblée nationale dans la lutte pour l'égalité des sexes à travers des applications pratiques, en tenant compte de leur impact transversal sur les politiques et dans la vie des femmes.

Lui qui est également président du Parlement de la SADC a soutenu qu'un engagement à tous les moyens susceptibles de contribuer à une meilleure intégration sociale, économique et politique des femmes était un impératif pour tous les Etats, en vue de contribuer à la paix, au progrès de l'humanité et à la prospérité des États.

Il a déclaré qu'il ne doutait pas qu'un monde meilleur serait possible si toutes les femmes, la moitié de la population mondiale, avaient les mêmes possibilités, les mêmes capacités et les mêmes moyens pour prendre les décisions les plus stratégiques de nature sociale, économique et politique. "Malheureusement, la réalité est loin de ce rêve", a-t-il déploré.

En ce qui concerne l'atelier, il a souligné que le modèle à tester, pour la première fois en Angola, met un accent particulier sur la santé des femmes, en particulier sur les effets néfastes de la pandémie du VIH/SIDA sur les femmes, dont le groupe vulnérable de filles âgées de 15 à 24 ans.

A son tour, Luísa Damião, la présidente du Groupe des femmes parlementaires, a déclaré que l'autonomisation des filles et des femmes était une tâche fondamentale dans le développement de l'humanité.

Elle estime que la promotion des femmes n'était pas seulement une question de droits de l'homme mais aussi de développement économique, d'où les femmes parlementaires angolaises continueraient à déployer des efforts pour la réalisation des débats sur les femmes faisant suite au protocole de la SADC sur le genre et le développement, et d'autres instruments internationaux.

L'atelier connait la participation des femmes parlementaires angolaise et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).