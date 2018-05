- Les festivités de commémoration du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraouie ont débuté dimanche à Tifariti, en présence du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, et avec la participation de délégations des wilayas et institutions sahraouies, de personnalités internationales et d'ambassadeurs de pays amis et solidaires avec la juste cause sahraouie, a indiqué l'agence de presse sahraouie SPS.

Après la levée de l'emblème national sahraoui donnant le coup d'envoi officiel des festivités commémoratives du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraouie, le président sahraoui a passé en revue des détachements de l'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) participant aux parades militaires organisées à cette occasion.

Les festivités ont également été marquées par des parades militaires exécutées par des unités spéciales sahraouies dans différentes domaines de combat.

Des parades civiles ont aussi été organisées avec la participation des écoliers des territoires libérés qui ont livré des messages d'amour et de paix aux délégations étrangères présentes.