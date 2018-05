Algérie: Ligue 1 Mobilis - La JS Saoura termine la saison en apothéose

Bechar — La JS Soura a clôturé la saison 2017-2018 en apothéose en décrochant la deuxième place de la Ligue 1 Mobilis de football, qualificative à la Ligue des champions d'Afrique pour la seconde fois dans l'histoire du club phare de Bechar.

Depuis l'arrivée de l'entraineur Nabil Neghiz, la JS Saoura a aligné une série de victoires dont la dernière en déplacement contre le MC Alger (4-1) lors de la 30e et dernière journée qui lui permet de participer à la lucrative et prestigieuse compétition de la CAF la saison prochaine.

"Les efforts déployés par les joueurs, le staff technique, les dirigeants et le soutien indéfectible de nos supporteurs à travers le pays, ont permis à l'équipe de se classer à la deuxième place du championnat, malgré un passage à vide à mi-parcours",a déclaré à l'APS Mamoun Hamlili, président du conseil d'administration de ce club du Sud.

"Nous avons réellement sué pour avoir cette deuxième place et nos efforts ont récompensés par cette position très convoitée par les autres clubs de Ligue 1. L'apport de l'entraineur Nabil Neghiz et son staff a été d'une grande importance pour l'obtention de ce résultat qui vient nous ouvrir les portes d'une deuxième participation à la Ligue des champions d'Afrique", s'est-il réjoui.

Cap sur la Ligue des champions d'Afrique

La JS Saoura qui avait pris part il y a deux ans à la compétition africaine avec une élimination précoce face aux Nigérians d'Enugu, espère que la seconde expérience sera meilleure.

"Désormais notre cap est la préparation de la Ligue des champions ou nous comptons améliorer notre participation, forts de l'expérience acquise lors de la première participation ", a estimé Hamlili.

Et d'ajouter : " la JS Saoura fera tout pour que cette deuxième participation africaine soit le reflet de la position du club au sein de la Ligue 1.Mobilis".

Par ailleurs, la direction du club a mis en place une organisation administrative et financière qui n'est pas étrangère au parcours réalisé par le club en championnat cette saison.

"Avec une gestion administrative et financière exemplaire, à savoir être à jour avec l'ensemble des partenaires, dont la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et d'autres institutions publiques et privées, nous avons pu mettre en place une organisation administrative et financière à même de soutenir sans relâche l'équipe et mettre les joueurs et les staffs technique et médicaux dans les meilleurs conditions, à l'instar des grands clubs du pays", a expliqué Djebbar.

En prévision de la nouvelle saison qui débutera le week-end du 10 et 11 aout, la direction du club compte renforcer son équipe par de nouveaux joueurs pour jouer les premiers rôles sur tous les fronts.

"Nous allons recruter de nouveaux joueurs pour renforcer notre effectif. Cette opération sera menée en étroite concertation avec l'entraineur Neghiz qui dirigera la reprise prévue début juillet prochain " a souligné le président du conseil d'administration de la JSS.

Outre le football, la JS Saoura compte deux autres sections, l'athlétisme et le handball en attendant la création d'autres. Son équipe féminine de handball des moins de 21 ans (U21) est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe d'Algérie prévue le 25 mai à Saida contre l'AHB-Oran.