Algérie: Une convention entre la CNL et la CNEP Banque pour faciliter le paiement des créances des entreprises de réalisation

Alger — Le directeur général de la Caisse nationale du Logement (CNL), Ahmed Belayat, et le directeur général de la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP Banque), Rachid Metref, ont signé lundi à Alger une convention pour faciliter le paiement des créances des entreprises de réalisation et des bureaux d'études.

La signature a eu lieu en marge du lancement du nouveau site électronique pour le paiement à distance des créances des entreprises de réalisation et des bureaux d'études, en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Elle permettra d'éviter tout problème administratif et financier pouvant surgir entre les promoteurs immobiliers, les entreprises de réalisation, les citoyens et l'administration et d'en finir avec les entraves rencontrées par certains projets de la formule de la location-vente depuis 2002.

La convention prévoit des facilités pour les citoyens éligibles à la contraction de crédits auprès des banques pour le paiement d'un logement promotionnel aidé.

La CNEP Banque est la première banque à signer une telle convention avec la CNL.