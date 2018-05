Algérie: APN - Révision du règlement intérieur pour s'adapter aux nouvelles exigences constitutionnelles

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte ont réitéré lundi soir au terme de la réunion… Plus »

La commission permanente peut organiser des journées parlementaires sur un sujet relevant de sa compétence, à l'initiative de son bureau et après l'aval du bureau de l'Assemblée. Elle ne peut organiser plus d'une journée parlementaire durant la session parlementaire.

Le bureau de l'assemblée a pour mission d'organiser le déroulement des séances de l'assemblée et de fixer l'ordre du jour et les dates de tenue de ces séances, en concertation avec le gouvernement, de fixer les modes de scrutin et de se prononcer sur la recevabilité des propositions de lois, d'amendements et de règlements ainsi que sur le projet d'ordre du jour présenté par les groupes parlementaires de l'opposition.

Le bureau de l'assemblée est composé du président de l'assemblée et de 9 vice-présidents qui sont élus pour un mandat d'une année renouvelable. Les représentants des formations habilitées à former un groupe parlementaire s'accordent, lors d'une réunion, convoquée par le président de l'assemblée, sur la répartition des postes des vice-présidents entre les formations qu'ils représentent, sur la base de leur représentation proportionnelle.

Le texte organise les organes et instances de l'assemblée: le bureau de l'assemblée, les commissions permanentes, la conférence des présidents, le comité de coordination et les groupes parlementaires.

Le projet de règlement intérieur de l'assemblée, qui comprend 151 articles, intervient pour "créer une cohérence entre ses articles et combler les vides juridiques", sur la base de l'expérience acquise durant les précédentes législatures, selon le rapport préliminaire présenté par le rapporteur de la commission juridique et administrative de l'assemblée, Nabi Hebri, lors d'une séance plénière présidée par Saïd Bouhadja, président de l'APN.

