Ile Maurice: Dilshad, 21 ans, pilote automobile

Mais en vraie fonceuse, elle ne compte pas pour autant baisser les bras. Depuis l'année dernière, elle est la seule qui participe au Slalom. Et cette année, elle est arrivée en troisième position dans la catégorie des 1 300 cc et a pris la 36e place au classement général, alors que la compétition comptait une cinquantaine de participants. «Les gens étaient surpris de constater que c'était une fille qui pilotait la voiture», rigole Dilshad.

Pratiquer ce sport n'est, cependant, pas donné à tout le monde. «Mon père a arrêté, faute de moyens, et même mes deux frères ont quelque peu mis de côté leur passion à cause des finances. Pour chaque étape, pour chaque compétition, nous avons besoin de sponsors et c'est là où le bât blesse», souligne Dilshad. Du coup, quand elle n'est pas dans le cockpit, Dilshad est au bureau. Elle est employée au sein de l'administration dans une compagnie privée.

