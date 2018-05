Ile Maurice: Plaine-Lauzun - 10 malfrats encagoulés et armés dévalisent Kosto Ltd et blessent des employés

La course est ouverte. Le Central Electricity Board (CEB) cherche des entrepreneurs chargés d'aménager son… Plus »

Le camion, dont la disparition avait été rapportée au poste de police de Vacoas, et la voiture volée ont par la suite été retrouvés à Tamarin, sur un terrain abandonné, et à Cremation Road, Bambous, respectivement. Les deux véhicules ont été incendiés par les voleurs.

Les malfrats avaient tout planifié. À bord d'un camion volé, dix personnes encagoulées et armées de sabres ont pénétré dans l'enceinte de la compagnie Kosto Ltd, à Plaine-Lauzun, aux petites heures, dimanche 20 mai. Ils ont fait main basse sur une importante quantité de barres de cuivre et autres objets, estimée à Rs 218 000. Le vol a été rapporté aux Casernes centrales.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.