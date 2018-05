Ile Maurice: CEB - Des câbles souterrains dans six régions

Le CEB avait essuyé des critiques lors du passage du cyclone Berguitta qui a causé beaucoup de dégâts aux poteaux électriques. Selon nos informations, leur installation n'avait pas été faite selon les normes établies. Or, l'aménagement de câbles souterrains coûterait plus cher que ceux aériens.

L'appel d'offres a été lancé il y a peu. Ceux intéressés ont jusqu'au 12 juin pour se manifester. Les entrepreneurs retenus devront s'occuper des fouilles et de l'aménagement de câbles de distribution destinés aux abonnés. Mais avant toute excavation, les opérateurs devront obtenir l'aval de Mauritius Telecom, la Central Water Authority et la Wastewater Management Authority, entre autres.

La course est ouverte. Le Central Electricity Board (CEB) cherche des entrepreneurs chargés d'aménager son réseau électrique... sous terre. Les travaux auront lieu dans six régions définies.

