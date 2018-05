Tunisie: «Les contres rapides et le bloc bas»

Menée par des brigades mixtes de contrôle économique et de police municipale et de l'environnement,… Plus »

Le sélectionneur national a encore du temps pour finaliser ses choix et son approche tactique. Il est encore au début du stage et il a le temps pour évaluer les dispositions de tous les joueurs en prévision du Mondial. Il a également trois matches amicaux à disputer, ce qui éclairera sa lanterne quant à ses choix définitifs.

Lors des deux premiers matches, ce sont l'Angleterre et la Belgique qui feront le jeu alors que notre sélection nationale jouera en principe le bloc bas et opérera par des contre-attaques. Le sélectionneur national a donc besoin d'ailiers rapides, ce qui explique les choix portés sur Saber Khélifa et Ahmed Akaïchi.

