Algérie: Ghali reçoit les ambassadeurs et représentants des pays participant au 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée

TIFARITI (Territoire sahraoui libéré) - Le président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu, lundi, les ambassadeurs et représentants des pays participant aux festivités du 45è anniversaire du déclenchement de la lutte armée, qui se sont déroulées à Tifariti.

Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales entre la RASD et ces pays ainsi que sur les moyens de les renforcer pour les hisser au niveau des aspirations et ambitions des peuples, a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le président Ghali a reçu les délégations d'Algérie et de Mauritanie ainsi que les ambassadeurs du Zimbabwe, d'Afrique du sud, du Cuba, de la Namibie, du Viet Nam, et de l'Equateur, outre le ministre-conseiller à l'ambassade d'Ethiopie, le chargé d'affaires à l'ambassade de Nigeria et le Premier secrétaire de l'ambassade d'Ouganda.

Ces délégations avaient participé au côté du peuple sahraoui aux festivités du 45è anniversaire du déclenchement de la lutte armée en marge desquelles l'ambassadeur du Zimbabwe a remis des lettres de créance.

Organisées sous le haut patronage du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, et Chef suprême des forces armées sahraouies, Brahim Ghali, ces festivités enregistrent la participation des délégations des wilayas, des institutions nationales sahraouies, des invités, des personnalités internationales et des ambassadeurs des pays solidaires avec la cause sahraouie juste.

Plusieurs unités, formations et bataillons de l'Armée de libération sahraouie ont pris part à des parades militaires sous le slogan "la Force de la détermination et de la volonté pour imposer l'indépendance et la souveraineté".

Les festivités ont été également marquées par des défilés civils incarnés par les enfants d'écoles des communes libérées qui ont adressé un message de paix, d'amour, et d'innocence aux délégations étrangères participantes, à travers lesquels ils ont exprimé leur droit de vivre en dignité à l'instar de tous les enfants du monde.