Tunisie: Les empreintes de l'enfant prodigue...

Déjà en 2005, il a convié un groupe d'investisseurs italiens pour une semaine à Gafsa, pour une découverte de la ville et ses opportunités touristiques, pour récidiver en septembre 2014 lorsqu'il a organisé dans la ville de sa résidence une foire d'exposition ayant pour thème «Les opportunités pour le développement des PME en Tunisie» et l'année suivante, il a chapeauté une journée ayant pour objectif de booster les relations économiques et culturelles, et faire connaître les opportunités industrielles et touristiques.

Vice-président de l'association (Al bideya ) sise à Torino et présidée par Francesco Rosso, et grâce aux nombreuses relations qu'il a tissées, il vient de passer la vitesse supérieure avec la signature d'un acte de partenariat et de coopération avec son compatriote Abdesselem Sayeh, président de l'association Gafsa Al Djamila.

Une coopération fructueuse, à coup sûr, qui permettra de renforcer les relations bilatérales avec la participation collégiale inhérente à l'établissement d'études écologiques, touristiques et artisanales pour un développement durable. Des journées d'exploration seront organisées pour faire connaître et reconnaître les différents sites archéologiques et les monuments historiques dont regorge la région de Gafsa.

Des campagnes de découverte de l'art culinaire gafsien et sa richesse artisanale tout comme les mœurs et coutumes gafsiennes ont été organisées. Sa visite dans la ville de ses premières amours, accompagné d'un groupe d'italiens, lui a permis de décrocher le jackpot avec l'éventuel mégaprojet que la ville de Gafsa se prépare à accueillir. Il s'agit d'une usine de fabrication d'avions de (4 à 16 places) et sur laquelle nous reviendrons en amont et en aval sur les colonnes de notre page économie.