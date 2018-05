Afrique du Nord: La Tunisie au Mondial

Afin d'avoir plus d'atouts à promouvoir ce prestigieux sport, la Jica a décidé d'aider cette ligue pour propager ce sport dans toutes les régions. La Jica a décidé de fournir du matériel. A cette occasion, Ahmed Nouisser président de la ligue tunisienne de Kendo invité M'okisogimoto et Mme Takakoueno au Dogo de l'ASK pour voir de près comment se pratique le Kendo. Ils étaient impressionnés, y compris l'ex-ambassadeur de Tunisie au Japon, Salah Hanachi.

Les responsables de la ligue tunisienne du Kendo ont organisé un stage de présélection pour choisir les athlètes les plus performants pour représenter dignement la Tunisie à ce grand rendez-vous mondial. Après ce stage technique, le sélectionneur national a choisi les combattants suivants : Béji Sofiane, Boughedir Aziz, Kheïreddine Bourguiba, Ahmed Nouisser, Sada Smaoui et Jihane Ben Aïssa.

