Ken Addy, président du jury du Golden Movie Awards et Mimi Andani directrice Afrique du Golden Movie Awards ont présenté les nominées des 24 catégories lors de la 4ème édition de ce festival de cinéma, qui se tiendra le 2 juin 2018.

C'était à Abidjan-Treichville au Palais de la culture, le 20 mai 2018, lors de la soirée de nomination et de lancement en présence de réalisateurs, cinéastes, acteurs, comédiens ivoiriens venus s'approprier cet événement qui accueille près de 200 films du Nigéria, de la Tanzanie, du Ghana, du Nigéria, du Cameroun, etc.

« Pour la 4ème édition des Golden Movie Awards, nous accueillons près de 200 films venus de toute l'Afrique. Cependant, nous n'avons pas reçu de film ivoirien. C'est pourquoi nous sommes à Abidjan pour capter la production locale pour les éditions à venir », a expliqué Ken Addy. Pour lui, il n'est pas normal que le voisin d'à côté, la Côte d'Ivoire, ne soit pas présent aux Golden Movie Awards qui se déroulent au Ghana.

Selon Mimi Andani directrice Afrique du Golden Movie Awards, cette rencontre qui consacre les acteurs du monde du cinéma, veut s'assurer que le palmarès des films soit le plus large possible. Ce festival honore, pour ainsi dire, chaque année à Accra les meilleures réalisations dans les industries africaines de la télévision, des médias numériques et du cinéma.

Pour Diakité Coulibaly qui représentait le ministre de la Culture et de la Francophonie, la Côte d'Ivoire a un développement du cinéma qui est apprécié, et cela intéresse à plus d'un titre.

Aussi a-t-il plaidé pour une plus grande proximité avec le Ghana en matière de cinéma pour que dans la synergie les deux pays puissent bâtir un « cinéma fort ».

C'est pourquoi, M. Diakité a salué, au nom du ministre Maurice Kouakou Bandaman, cette initiative qui entre dans la vision du concept Cinéma 4 en 1. Et favorise l'idée selon laquelle tous les cinémas d'Afrique se rejoignent et se complètent.

Pour mieux réussir à capter les productions ivoiriennes, dans les éditions à venir, les Golden Movie Awards se sont associés à des partenaires ivoiriens.

Il s'agit de Nikady's, de Becket Visions Corporate et Etincel pour relever le défi de rassembler le plus grand nombre d'acteurs de l'industrie cinématographique tous les ans au Ghana.