Tunisie: Un hommage à la diva Fairouz

Venus nombreux assister à la première projection en plein air tenue dans le cadre des soirées ramadanesques de l'Institut français de Tunisie (IFT), le public a pu découvrir ou redécouvrir, vendredi, le documentaire «Fairouz» de Frédéric Mitterrand sorti en 1998, soit après la guerre du Liban.

Dans un message vidéo adressé au public de l'IFT, Fréderic Mitterrand évoque sa rencontre avec la diva libanaise, disant qu'en 1998, Fairouz souhaitait réapparaître et pouvoir parler à la fois de son art et de son pays bien-aimé; et de souligner : «Fairouz, c'est l'histoire, la culture, l'âme du Liban mais c'est aussi l'une des plus grandes cantatrices de la musique arabe à l'égal d'Oum Kalthoum ou de Warda, avec une notion plus libanaise plus particulière car Fairouz est une musicienne singulière originale d'une puissance exceptionnelle».

Accompagnée par la voix off poétique de Frédéric Mitterrand et des extraits de ses chansons les plus connues, Fairouz se livre à cœur ouvert à l'animateur français, évoquant sa passion pour la chanson, son amour pour Aci Rahabani et pour son pays.

D'une voix à la fois forte et fragile, la diva libanaise confie ses peurs et ses angoisses chaque fois qu'elle entame une nouvelle expérience artistique parlant du soutien indéniable de son mari et son influence dans ses choix et son parcours artistique.

La projection du documentaire «Fairouz» s'inscrit dans le cadre du programme élaboré par IFT, à l'occasion du Ramadan. Intitulées «Sous les étoiles», des soirées gratuites se tiennent après la rupture du jeûne à 22h00 avec des projections en plein air, des soirées insolites et des concerts inédits.

Ainsi après «Fairouz», l'hommage aux voix féminines se poursuivra avec la projection du film «Barbara» de Mathieu Amalric (25 mai), «Dalida» de Lisa Azuelos (5 juin), et le film autour de la vie d'Edith Piaf «La môme» d'Olivier Dahan (12 juin).

Les soirées insolites de l'IFT débutent le 30 mai avec une soirée dédiée aux jeux de société, et une autre consacrée à la méditation le 6 juin. La philosophie sera aussi à l'honneur avec une soirée en compagnie de Youssef Seddik, le 9 juin.

Au programme aussi, deux nuits blanches avec la projection de films en hommage à Catherine Deneuve (1er juin) et au monde de la mode (8 juin). Des concerts sont également prévus avec le musicien Jawhar Basti qui lance un nouvel album (31 mai), un concert de Piano-Voix autour des morceaux qui ont accompagné Radhouane El Meddeb dans son spectacle Face à la mer et autres compositions de Mohamed Ali Chebil et Jihed Khmiri (7 juin). Le programme ramadanesque de l'institut se clôtura avec un concert de Mounir Troudi, intitulé «Bach on the Bac» (14 juin).