Algérie: Gaïd Salah félicite l'Ecole des Cadets de la Nation de Sétif vainqueur de la Compétition "Inter-Lycées"

"Suite au succès de l'équipe de l'Ecole des Cadets de la Nation de Sétif en 5ème Région Militaire, qui a remporté le titre de la finale de la 3ème Edition de la Compétition "Inter-Lycées", face à la sélection des Lycées de Skikda, le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a exprimé ses vives félicitations à la Direction de l'Ecole, et à travers elle, aux Cadets lauréats du titre, pour le résultat remarquable enregistré, en les exhortant à la nécessité de poursuivre les efforts et à la persévérance dans leurs hautes études scientifiques, ainsi que de faire preuve d'un comportement exemplaire tout au long de leur cursus de formation", précise la même source.

