Algérie: Le président Bouteflika signe des décrets portant ratification de plusieurs accords de coopération avec des pays et des organisations

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte ont réitéré lundi soir au terme de la réunion… Plus »

Le dernier décret signé par le président Bouteflika porte ratification de l'accord de création d'un poste frontalier terrestre au niveau de la bande frontalière commune entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 8 novembre 2017.

Le quatrième décret porte ratification de l'accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, signé à Addis-Abeba le 26 janvier 2014.

Le troisième décret signé par le Chef de l'Etat est relatif à l'accord de coopération culturelle entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, signé à Addis-Abeba le 26 janvier 2014.

Lire aussi: Le président Bouteflika signe 5 décrets portant ratification d'accords et de conventions entre l'Algérie et plusieurs pays

Il s'agit également de la convention de siège entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Centre arabe pour la prévention des risques sismiques et autres catastrophes naturelles, signée à Alger le 29 octobre 2017.

Il s'agit de l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Commission de l'Union africaine relatif au siège du mécanisme de l'Union africaine de coopération policière (AFRIPOL), fait à Alger le 14 mai 2017.

