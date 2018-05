Mali: Remboursement de dettes - Le trésor malien va décaisser 22,866 666 667 milliards de FCFA

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Mali procédera, le 23 mai 2018, au paiement des intérêts annuels et au remboursement partiel de l'emprunt obligataire dénommé «Etat du Mali 6,20% 2016-2023» pour un montant global net d'impôt de 22866 666 667 FCFA (Vingt Deux Milliards Huit Cent Soixante Six Millions Six Cent Soixante Six Mille Six Cent Soixante Sept FCFA).

Pour rappel, l'Etat Malien avait sollicité le marché par un appel public à l'épargne pour un montant de 65 milliards de FCFA. Cet APE avait pout but la mobilisation de ressources en vue d'assurer, le financement des investissements prévus au budget 2016 de l'État malien.