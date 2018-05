Burkina Faso: Fanta Compaoré - « Tout importateur verra ses produits analysés malgré son certificat de biodégradabilité »

Le Conseil de défense et de sécurité nationale a tenu sa première session ordinaire.… Plus »

Cela va permettre de faire des prélèvements pour des analyses, quand le stock arrive et confirmer ainsi que l'échantillon soumis à l'administration et le produit qui est en train de rentrer est le même.

Maintenant, pour généraliser ce travail de contrôle, il nous faut des équipements pour aller non seulement sur le terrain et surtout au niveau des frontières.

Nous avons fait des opérations dans les 13 régions et une deuxième phase dans l'ensemble des 45 provinces pour permettre non seulement aux agents de l'environnement de s'approprier la loi mais aussi de faire le point sur le terrain.

Depuis 2014 on a adopté une loi portant interdiction de la production, la commercialisation et la distribution des emballages plastiques non-biodégradables. Ce sont des emballages dont la durée de vie excède 60 mois.

Depuis 2014, la loi portant interdiction de la production, la commercialisation et la distribution des emballages plastiques non-biodégradables a été adoptée au Burkina Faso. Pour en savoir plus sur l'application de ladite loi, nous avons rencontré la directrice générale de la préservation de l'environnement, Fanta Rokiatou Compaoré/Kafando.

