Burkina Faso: Ministère de l'Energie - La baisse significative du prix du kilowatt, le défi à relever

Celle avec le Ghana va se réaliser dans le mois de juin et nous allons à court terme importer 50 mégawatts et à moyen terme 150 mégawatts du Ghana », a-t-il indiqué. Sur le plan national, un marché a été passé par rapport à 50 mégawatts de thermique pour Kossodo.

De l'avis de M. Ouédraogo, c'est un taux acceptable mais il faut plus d'effort car l'objectif est de tendre vers un taux de réalisation de 100%. Pour y arriver, en 2018, « nous avons lancé un certain nombre de travaux que sont l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. A ce niveau, nous sommes passés à près de 110 mégawatts que nous importons.

La demande en énergie est de plus en plus forte au Burkina Faso. Pour répondre à la donne, le ministère de l'Energie mène chaque année plusieurs actions. Ce jeudi 3 mai 2018 à Ouagadougou, au cours du 1er Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM), le premier responsable du département de l'Energie, Bachir Ismaël Ouédraogo a fait le bilan des activités menées en 2017.

Le ministère de l'Energie a tenu, le jeudi 03 mai 2018 à Ouagadougou son 1er Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) de l'année. Placé sous le thème : « Opérationnalisation de la loi 014 portant réglementation générale du secteur de l'énergie : états des lieux, enjeux, défis et perspectives », ce CASEM a permis d'évaluer les actions menées en 2017 et exposer celles en cours de réalisation pour cette année.

