Maroc: Le secteur des assurances affiche un résultat net en hausse

La part des réassureurs dans les prestations et frais payés, quant à elle, s'établit à 8,2% de l'ensemble des prestations et frais payés, soit 1,98 MMDH. Quant aux prestations et frais payés par les réassureurs exclusifs, celles-ci ont atteint 1,78 MMDH en hausse de 10,4%.

Dans le détail, la répartition des émissions d'assurances montre que la branche vie et capitalisation accorde une place prépondérante, les primes émises dans ce cadre contribuent à hauteur de 43,9% au chiffre d'affaires total du secteur, suivie de l'assurance automobile avec une part de 27,1%, des assurances maladie maternité (10,1%) et des assurances accidents de travail avec une part de 5,7%.

En 2017, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 40,65 MMDH contre 37,26 MMDH une année auparavant, enregistrant ainsi une hausse de 9,1%. Cette performance est due à la bonne tenue des opérations directes qui ont atteint 38,73 MMDH contre 34,91 MMDH en 2016 (+10,9%), note l'ACAPS relevant que le montant des primes émises relatives aux opérations vie et capitalisation s'élève à 16,98 MMDH en hausse de 18,8% comparé à 2016 et celles relatives aux opérations non-vie ressortent à 21,75 MMDH (+5,5%).

