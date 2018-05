Burkina Faso: Commune de Ouagadougou - Un projet pour désengorger le centre-ville

Le Conseil de défense et de sécurité nationale a tenu sa première session ordinaire.… Plus »

Il s'agit à travers ce prêt, de contribuer au désenclavement des régions de l'Est et du Centre-Est. D'un coût global de 125,75 milliards de F CFA, ce projet est prévu pour une exécution de cinq ans.

Ce programme, d'un coût total de 33,954 milliards de F CFA, permettra concrètement l'entretien périodique des routes bitumées Ouagadougou-Kougoussi et Sakoinsé-Koudougou ainsi que des travaux d'aménagement de voies urbaines à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

La finalité de ce projet de développement durable de la capitale, selon la CAEBE, est d'accompagner et d'intensifier un développement territorial équilibré de la commune de Ouagadougou en favorisant la mobilité et l'émergence des pôles de centralités secondaires.

Pour lui, en dehors des communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, le budget de plusieurs municipalités n'arrivent pas à couvrir les dépenses en personnel et en fonctionnement en vue de dégager une marge d'investissement.

A entendre, le député Ladji Coulibaly, les bénéficiaires directs du PACT, qui est à sa phase additionnelle et couvre les 13 régions, sont les administrations centrales, communales, régionales et les citoyens. Beaucoup de députés ont exprimé des préoccupations liées à la prise en compte par le programme de la question des dépenses en personnel des communes qui n'arrivent pas à payer leurs agents.

C'est le texte de loi portant autorisation de ratification de l'accord de don conclu entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement additionnel du Programme d'appui aux collectivités territoriales (PACT) qui a été le premier à être passé à la loupe et adopté par les 87 députés votants du jour, le lundi 21 mai 2018.

L'Assemblée nationale a adopté quatre projets de loi portant ratification de prêts et de dons entre le Burkina Faso et des partenaires techniques et financiers pour le financement de plusieurs programmes liés à l'appui des collectivités territoriales au développement de la ville de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et à la réalisation d'infrastructures routières.

