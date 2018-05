Burkina Faso: Les Galian... Ça peut rapporter gros

J'épate toujours mes parents du Sourou Nayala. Que ce soit ici à Ouadô, nom samo de Ouagadougou, ou ailleurs comme la dernière fois à Toma à l'occasion des 72 heures de la danse traditionnelle San.

Dès que nous rencontrons un Mochichi dont j'ignore le nom, rien qu'à voir sa tête, je sais si c'est un Mochichi du Centre ou si c'est un Mochichi du Levant. Rien qu'à leur tête je reconnais également les Mochichis qui habitent à la lisière du Samogodougou.

Idem avec les Mochichis qui sont frontaliers avec nos frères Bissas du Boulgou. Je ne me trompe jamais. Quand je dis : «Cui-là est un Mochichi du Centre», ne cherchez pas, c'est un Mochichi du Centre.

Quand je dis : «Cui-là est un Mochichi de l'Orient», c'est toujours dans le mille. Ebahis, mes frères Samos me demandent : «Comment tu fais Toégui, c'est par l'accent que tu les reconnais ?».

- Non, c'est pas par l'accent. Accent Mochichi c'est accent Mochichi. Mais y a un truc.

- Un truc ? Quel truc ? Les habitudes alimentaires peut être?

- Habitudes alimentaires ? Oui, y a un peu de ça. Ya babenda et babenda. Mais ce n'est pas ça. Juste un truc.

Mes frères Samos sont marrants avec leurs questions compliquées alors que reconnaître un Mochichi du Centre parmi les Mochichis de tout le Mosstenga c'est simple comme bonjour. Mais y a un truc qu'il faut connaître et que je connais.

Trop c'est trop ? Non, trop c'est peu et peu c'est trop.

J'ai bien envie de crier à l'endroit de Madame la Ministre Marie Laurence Ilboudo : «Rendez-nous notre lundi de Pentecôte!».

Hier dans le monde entier c'était un lundi férié, chômé et payé. Dans le monde entier sauf chez nous au Faso.

Devinette : quel est ce pays dont on a fait croire aux Quota Genre qu'on leur a offert un jour de fête férié chômé et payé alors qu'en réalité on a fait que retirer le lundi de Pentecôte aux travailleurs ?

Rendez-nous notre lundi de Pentecôte ! La journée du 8-Mars nous la gardons en bonus parce que ce qui est acquis est acquis. Avec ou sans djanjoba.

Rendez-nous notre lundi de Pentecôte. Voilà qui rappelle le chant de guerre de l'UPC : «Rendez-nous notre mandat».

Où en est la situation au sein du parti du Lion ? En tout cas l'UPC a fait des émules. Un scénario à l'identique vient de naître à l'UNIR/PS avec une trame plus compliquée ou plus facile, c'est selon. Maître Bénéwendé Sankara n'a pas pris d'assaut le domicile du député Alexandre Sankara mais il l'a informé le plus officiellement du monde qu'il prenait acte de sa démission du parti UNIR/PS.

Pour bien se faire comprendre, la correspondance a été adressée à Monsieur Alexandre Sankara et non au Camarade Alexandre Sankara. Rien à dire, sauf que, pas une seule fois, le député Alexandre Sankara n'a informé l'opinion publique qu'il a quitté le parti UNIR/PS.

Une ressemblance presque parfaite avec l'UPC et ses frondeurs. Pas de démission dans les normes , comme à l'UPC, alors que c'est si facile de démissionner dans les normes. Pas d'exclusion dans les normes, comme à l'UPC, alors que c'est si facile d'exclure dans les normes.

Un Sankariste, le plus célèbre des Sankariste en vérité, a eu à dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Maître Sankara, Président de l'UNIR/PS a-t-il cherché à savoir si Zéphirin Diabré a eu gain de cause face à ses frondeurs ? C'est un préalable qui lui éviterait d'engager une bataille à l'issue improductive.

Sans aucun doute, notre Ministre de la Communication n'est pas avare en communication. Bien au contraire je suis porté à croire qu'il fait plutôt de la sur-communication. De mon point de vue, il ne lui était pas indispensable de communiquer sur l'achat de nouveaux véhicules et sur la délocalisation du Conseil des ministres hors de la capitale.

Le gouvernement a décidé d'améliorer le parc automobile de l'Etat ? Pourquoi pas ? Ce n'est qu'un acte de gouvernement j'allais dire un acte quotidien de gouvernement et la vie d'un gouvernement est faite d'actes de gouvernement. Comme tous les actes, il y en a de bons et il y en a de moins bons.

Tout ce que les citoyens doivent faire c'est attendre patiemment la fin du mandat pour faire la sommation des bons actes et la sommation des mauvais actes. Aux résultats de ces sommations ils décideront s'ils doivent accorder oui ou non un second mandat au gouvernement.

La preuve que la décision de délocaliser les Conseils de ministre n'était pas si banale, 3 jours après l'annonce de la décision le gouvernement Français à son tour a annoncé qu'il procèderait désormais à la tenue de Conseils de ministres dans les régions. Le Gouvernement Français a pris la décision sous la houlette de Emmanuel Macron dont on peut tout dire sauf qu'il est un idiot.

Contre toute attente, voilà que le ministre Remis Dandjinou d'habitude très prompt à communiquer garde le silence sur une information pour le moins curieuse.

Il s'agit de cette nouvelle que Moustapha Thiombiano a balancée un beau matin sans porter des gants : la fin des relations diplomatiques entre notre pays et la Chine-Taïwan. Moustapha avait même annoncé la présence de l'Ambassadeur de Pékin chez nous. Il n'y a eu aucun démenti ni aucune confirmation de la nouvelle.

Un bimensuel de la place, un média respectable bien lu vient de publier un article sur le sujet avec force détails. Sur la page, on aperçoit la photo d'une personnalité Chinoise qui apparemment, serait la future Ambassadrice de la Chine de Pékin dans notre pays.

Alors que nous ne savons pas à quelle Chine nous vouer, le gouvernement garde toujours le silence. Si c'est de l'intox à la sauce Moustapha, qu'on nous le dise donc.

En tout cas, le bimensuel en question semble savoir de quoi il parle.

Voilà, on boucle. C'est terminé. La suite aux prochaines élucus. Les Galian ? Quels Galians ? Suis pas journaleux moi. Elucubreur, je suis.

Minute ! Toutes mes félicitations au trio gagnant de l'Obs : Hugues, Dermé, et Assane. Mais dites-moi, qui est l'inventeur du nom GALIAN ? Je pose la question parce que tantôt on attribue ce nom à l'ex Ministre Mahamoudou Ouédraogo, tantôt au vénérable Roger Nikiéma.

Fort heureusement, le Ministre Rémis Dandjinou qui sait être Carton Vert quand il le faut est venu mettre tout le monde d'accord. Il a dit que ce mot GALIAN c'est Mahamoudou Ouédraogo qui en est le père fondateur. Et c'est Roger Nikiéma qui en est le géniteur.

Il faut que je vous dise. Lorsque nous étions au Bantaaré, Roger Nikiéma était le présentateur du Journal parlé à la Radio nationale. Nous l'admirions beaucoup. Mais surtout, à l'époque, Roger Nikiéma était l'un des cinq plus grands sapeurs de la capitale. Il avait en plus une allure de play-boy.

Bonjour grand frère !

Quant à Mahamoudou Ouédraogo, avant de me lire, cramponnez-vous pour ne pas tomber à la renverse. Voilà... .Mahamoudou Ouédraogo est mon collègue Académicien.

Du calme, du calme... Je me répète, l'ex Ministre Mahamoudou Ouédraogo et moi étions dans la même Académie. Avec Basile Guissou le rouge. Avec Nurokior Claude Somda. Avec Bognounou Ouétian. Et bien d'autres.

J'entends des voix : « Kiorr ! Ce Toégui du Bantaaré, il n'est pas qu'élucubreur, c'est aussi un menteur hors pair ». Et pourtant. Salut ! Mahamoudou ! Salut cher co-Immortel !

Sur quoi voulez-vous que j'élécubre pour finir ? Sur les Galian encore ? Si j'ai aimé ou pas la Nuit des Galian ? Bof ! Ce qui ressemble à une Nuit des Galian c'est une autre Nuit des Galian. Mais pourquoi vous ne mettez pas un « S » à Galian ? La Nuit des Galians, avec « S ». Comme la Nuit des Oscars. Comme la Nuit des Césars. Moi je mettrais un « S » à Galians.

Ensuite, tout le monde dit que le grand gagnant de cette nuit c'est Dabadi Zoumbara. Tout faux ! Le plus grand gagnant de cette Nuit de vendredi des Galians, et dont le gain est sans commune mesure avec la valeur de la villa offerte à l'Etat, je dis bien à l'Etat c'est Abdoul Services.

14 millions dites-vous ? Des broutilles ! 14 millions ! Savez-vous combien couteraient les frais de publicité à la Télévision nationale, plusieurs jours durant et au cours d'un évènement mondial ? Telle que la Nuit des Galians ? Moi non plus je ne sais pas.

Mais de l'autre côté, en France, de la publicité sur TF1 ou sur France2 à l'ouverture ou à la clôture du Festival de Cannes ou à la Finale de la Coupe de France de Foot-ball ? Je ne vous donnerai pas un montant. Ce serait donner raison à ceux qui disent que je suis un gros menteur.