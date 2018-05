Burkina Faso: Pénurie d'eau à Koudougou - La soif pousse la population dans les rues

Le Conseil de défense et de sécurité nationale a tenu sa première session ordinaire.… Plus »

"Au niveau de l'ONEA, il nous a été dit que la pénurie est due à la rupture d'un tuyau ayant vidé le château d'eau ; aux coupures d'électricité qui impactent l'adduction d'eau ; à l'assèchement du barrage de Salbisgo ; à une panne au niveau du fleuve Mouhoun et à la faible pluviométrie", confient Madi Bonkoungou et ses camarades.

La causerie avec les hommes et femmes de médias a été animée par le président de la CCVC du Boulkiemdé, Madi Bonkoungou, le vice-président, Kisito Dakio, et le trésorier, Kuiliga Stéphane Kaboré.

C'est là en substance la situation qui prévaut dans la cité du Cavalier rouge. Une situation qui n'a pas laissé la CCVC du Boulkiemdé indifférente et qui a justifié l'organisation de ces deux journées d'interpellation matérialisées par une conférence de presse et un meeting.

En véhicule, à moto, à bicyclette ou sur des tricycles, si ce n'est à pied, on rencontre des citadins transportant péniblement des bidons remplis d'eau. Et ça, c'est ceux qui ont la chance d'en avoir. Autour des bornes fontaines et forages, les queues sont kilométriques et il faut attendre des heures, souvent deux ou trois jours, pour avoir le jus tant prisé.

Depuis plus de trois semaines, les populations de la plupart des dix secteurs de la ville de Koudougou font face à une criarde pénurie d'eau qui les oblige à se ruer sur les forages et les puits des villages environnants à la recherche du liquide précieux ; une situation qui contraste avec la promesse électorale de "zéro corvée d'eau" du candidat Roch Kaboré.

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.