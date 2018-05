Congo-Brazzaville/Sénégal: Eliminatoires CAN U-20 Niger 2019 - Le pays croise le Sénégal au dernier tour

Les Diables rouges recevront, le week-end du 13 au 15 juillet, les Lionceaux en match aller du tour décisif avant de négocier leur qualification à Dakar une semaine plus tard.

Les Congolais se sont qualifiés grâce à leur victoire sur les Botswanais (3-0), le 20 mai au stade Alphonse-Massamba-Débat, en récompense du nul d'un but partout concédé à Gaborone. Les Diables rouges se sont rendus la tâche facile, en entamant clairement la rencontre. La première occasion a suffi pour qu'ils ouvrent le score dès la 2e mn, sur une action bien menée par Beni Makouana.

Les poulains de Valdo Candido ont ensuite attendu la seconde mi-temps pour emballer le match. Et Roland Okouri se montrait à son avantage en marquant le but du break, à la 49e mn, après plusieurs ratés de ses coéquipiers. Ayant refait presque le même coup du premier but, les Diables rouges vont se mettre à l'abri à la 54e mn, grâce à Racine Louamba, le buteur du match aller. Servi par Mignon Etou Mbon, il a ajusté Lesang Dean Senne, le portier du Botswana.

« On mérite cette qualification, car durant tout le match, l'équipe du Botswana n'a pas réussi à mettre mon équipe en danger. Nous avons maîtrisé le match. On a eu la chance de marquer d'entrée de jeu et après, tout était devenu facile pour nous, parce que la consigne était de les fatiguer. Mission accomplie et nous allons affronter le Sénégal, une équipe à prendre au sérieux. Mais de toutes les façons, nous n'avons pas le choix si nous voulons aller loin. On va le préparer comme il se doit », a déclaré Valdo Candido, le sélectionneur des Diables rouges U-20, visiblement content de la prestation de ses poulains.

Cette victoire permet au Congo de disputer la qualification pour Niger 2019 avec le Sénégal. Les Sénégalais ont éliminé les Egyptiens aux tirs au but (7-6), après un score vierge (0-0) pour l'ensemble des deux matches.

Le Congo et le Sénégal se sont rencontrés pour la dernière fois dans cette catégorie lors du troisième tour des matches de poules de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) juniors organisée par le Sénégal. Les Diables rouges s'étaient inclinés à la dernière minute (3-4), ratant ainsi l'occasion de disputer les demi-finales, même en cas d'un match nul.