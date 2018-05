Et puis, retenez que personne ne pourra venir d'ailleurs résoudre ce problème. S'ils veulent la vérité et la paix, qu'ils renoncent à ce projet de diriger la prière de vendredi à tour de rôle», a-t-il conclu. En tout cas, les autorités sont bien prévenues, car, comme le dit l'adage, « mieux vaut prévenir que guérir ».

Nous ne serons jamais d'accord pour le principe de la prière à tour de rôle et faire venir des imams d'ailleurs pour la prière. La communauté musulmane est venue trouver les imams. Et le statut est clair là-dessus : « c'est le grand imam qui choisit ses adjoints et personne d'autre.

Nous avions cru qu'à l'occasion du mois béni du Ramadan, on allait enterrer cette crise qui n'a que trop duré. Mais hélas ! Nous tendons toujours la main pour que tous ces milliers de vieilles, de vieux et autres personnes vulnérables qui vivent autour de la mosquée, en somme, les fidèles, puissent prier le Dieu tolérant.

En effet, on pouvait constater des personnes armées de coupe-coupe, de gourdins, de fouets, de couteaux, de cailloux et des courses-poursuites étaient visibles. « Evidemment, nos hôtes ont rebroussé chemin à partir de Koupéla. Parmi ces hôtes, il y avait Check Mahamoud Bandé.

Ces derniers sont venus encore pour perturber la prière alors qu'on attendait la mission qui était en train de venir. Nous nous sommes aussi défendus et ils ont pris la clé des champs. On note quelques blessés légers », dira le vice-président de la communauté musulmane de Pouytenga, El Hadj Moussa Derra.

En rappel, c'est la direction de la prière de vendredi à tour de rôle proposée par la communauté musulmane de Pouytenga qui a été la pomme de discorde entre les deux camps, à savoir l'exécutif de la communauté musulmane et le camp de l'imam Mahamadi Tassembédo, actuel Imam de ladite mosquée». Des semblants de compromissions entre les deux camps auraient été faits, pour rassurer les autorités et les fidèles.

Depuis ce temps mort, des actions de réconciliation ont été menées dont, entre autres, plusieurs rencontres avec la communauté musulmane nationale et avec le haut-commissaire de la province, des médiations entreprises çà et là avec le camp adverse... bref, plusieurs pistes de solution ont étés explorées mais jusque-là, tout est resté vain.

La nouvelle avait été annoncée au cours d'une conférence de presse animée par Moussa Derra et Guébrila Bikienga, respectivement vice-président et secrétaire général de la communauté musulmane de Pouytenga. Il s'est agi d'informer les participants sur l'évolution générale de l'affaire mosquée, repasser les actions entreprises pour sa réouverture.

