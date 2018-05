La présence des policiers devant le ministère vise à éviter que les grévistes occupent les espaces et dérangent ceux qui travaillent dans le ministère, et à assurer aux usagers l'accès aux services.

Ces sociétés privées, selon les syndicalistes, ont pris entièrement les attributions des vérificateurs des douanes. Le statut sécurisant auquel tient fermement le syndicat va, selon le SG Kadiogo, couvrir les avantages et motivations financiers des travailleurs. Raison pour laquelle le mouvement syndical veut un document législatif à ce propos. Quel est le compromis possible auquel le syndicat est prêt ?

Les points de la plateforme revendicative concernent, entre autres, la restauration du Check off suspendu par le ministère, l'allocation du carburant aux travailleurs pour l'exercice de leur fonction, le respect des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les syndicats membres de la coordination syndicale ainsi que les réformes dont la transformation de la Direction générale des impôts (DGI) en Etablissement public de l'Etat (EPE) qui, de l'avis du SG de la CS-MINEFID, va consacrer la privatisation de la DGI, la reconversion d'une partie du personnel et il faut s'attendre à une sorte de compression des agents.

