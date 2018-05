Tunisie: Maintien assuré pour l'ASD

L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte, pays voisins de la Libye, ont réitéré la… Plus »

La belle affaire de la journée est à mettre au profit de Radès qui a battu Stir Zarzouna, s'installant de facto seule à la deuxième place du classement général. Quant au format entre l'Olympique de Béja et l'AS Ariana, il s'est achevé sur une parité, et ce, malgré une domination territoriale des Cigognes. Enfin, volet buteurs de cette journée, Ramzi Manai a signé le but de la délivrance pour l'ASD à la 84'. Du côté de Radès, Ramzi Abdelli (46') et Abderahman Hanchi à la 57' ont matérialisé l'ascendant des banlieusards. Ala Hamdi a, quant à lui, sauvé l'honneur pour Stir Zarzouna.

Du point de vue mathématique, même si l'ASD perd le reste de ses matchs, elle est sûre de figurer parmi les quatre premiers et de sauver ainsi sa peau. Techniquement, Djerba ne peut plus être rejoint par le classé 5e, c'est-à-dire le SC Moknine.

