Tunisie: Infantino choqué par les images d'EGSG-USBG

A son tour, l'exécutif de l'USBG a appelé à un rassemblement de ses fans en nocturne en vue de consolider l'attachement et la fidélité des supporters à leurs couleurs. Cette mesure a été prise en réponse aux différents mouvements de protestations aperçus ces derniers jours à Gafsa, pour les mêmes raisons. Cependant, plusieurs intervenants craignent que l'affaire USBG-EGSG ne se transforme en affaire d'Etat ! Ainsi, la tutelle aurait même enjoint le président de la FTF de clore le dossier avant qu'il ne prenne une tout autre tournure ! Ces derniers jours, les médias locaux et étrangers ont relayé les incidents de Radès, donnant une image peu reluisante de notre sport-roi.

Décidément, le match barrage, sorte de match d'appui entre Gafsa et Ben Guerdane, va encore faire couler beaucoup d'encre. Ainsi, en marge de cette soirée qui aurait pu tourner au drame, les dirigeants d'EGS Gafsa vont prochainement saisir la justice. Le bureau directeur de Gafsa demande explicitement à vérifier les appels téléphoniques reçus avant et pendant le match par le trio arbitral (ambiance!). Par ailleurs, EGSG a formulé une évocation où le club conteste la présence sur la pelouse d'Aymen Chandoul, alors que celui-ci était sur le coup d'une suspension.

En marge des escarmouches du week-end dernier, la Fédération tunisienne de football a convoqué les dirigeants d'EGS Gafsa et de l'US Ben Guerdane pour consultations et explications suite aux événements survenus lors dudit match. La FTF a aussi précisé qu'elle a désigné une commission formée des membres du bureau fédéral en charge du dossier. Le trio arbitral dudit match a aussi été convoqué, ainsi que le commissaire du match et le coordinateur général. Le but final est de réunir toutes les données et les rapports du match, avant de prendre les décisions qui s'imposent.

