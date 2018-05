Tunisie: Une seule loi ne suffit pas !

Reculer, pour mieux sauter

Et maintenant que les dés sont jetés, est-il opportun de pousser le bouchon un peu loin, à même de juger sur les résultats ? Des partis auraient dû être sanctionnés. Au moment où on est à quelques mois des échéances de 2019, législatives et présidentielle en l'occurrence, on les voit, déjà, s'y préparer sans coup férir, comme si de rien n'était. Une reprise en trompe-l'œil, pour ainsi dire.

Et la course à Carthage ou au Bardo s'annonce effrénée, ne serait-ce que pour servir des convoitises encore inassouvies. Tant et si bien qu'on en arrive au même résultat. Car les mêmes causes donnent les mêmes effets. Que valent, aujourd'hui, 217 partis au total qui bouillonnent et s'agitent ? D'ailleurs, on ne sait plus rien sur leurs agendas, leurs vraies tendances et l'origine de leurs financements. Pas plus tard que la semaine dernière, le ministère chargé des Relations avec les Instances constitutionnelles, de la Société civile et des droits de l'Homme a rendu public un communiqué dans lequel il a exhorté ces partis à régulariser leur situation financière auprès de la Cour des comptes. Point d'information sur leurs dépenses et ressources.

Ainsi avertis, ils n'ont rien fait pour ne pas se discréditer. 177 parmi eux sont déclarés contrevenants, leurs comptes pour 2016, ainsi que pour les années précédentes ne sont pas encore en règle avec le décret-loi 87-2011 portant sur leur organisation. L'on a déjà commencé à leur reprocher plusieurs infractions.

Rire jaune !

«Nul n'est au-dessus de la loi», semble devenir une vieille sentence figée et vide de sens. Et il n'est point étonnant que le projet de loi organique censé régir les partis politiques ne voie pas encore le jour. Tant s'en faut. Or, ce projet de loi en gestation a, depuis septembre dernier, fait l'objet d'une consultation nationale, sans succès. Et on est encore loin d'un consensus partisan. C'est que le cabinet de M. Mehdi Ben Gharbia, l'initiateur de l'idée, n'a pas réussi à défendre sa copie. A coups de réunions, la dernière en date a eu lieu le 13 mars écoulé, on n'est même pas arrivé à s'entendre clairement ou du moins s'accorder sur le principe d'un tel amendement. Chacun des participants a campé sur sa position. Bref, moult divergences au niveau du fond et de la forme.

Pour le gouvernement, passer d'un décret à une loi organique relève de l'esprit de la Constitution qui veut imprimer à la vie des partis plus de transparence et de légitimité. Voire un projet rassembleur sur des principes d'éthique fédérateurs, dit-on. De l'avis des partis, il est d'autant plus répressif, voire contraignant. D'autres le voient, plutôt, réducteur pouvant leur tailler des croupières.

Ce débat houleux auquel on assiste, à chaque fois, démontre à quel niveau de conscience se trouve notre classe politique. Cette formation hybride garnie de sensibilités idéologiques, aux antipodes de ses vraies capacités. Une loi organique suffira-t-elle à y mette de l'ordre ? Et si elle était adoptée, aura-t-on fini avec ses conflits d'intérêts et ses promesses non tenues ? Dirait-on adieu à ses projets figés et ses campagnes électoralistes qui prêtent à tout genre de suspicions ? Un simple cadre juridique ne crée pas la perfection.