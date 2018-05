Maroc: Photographie - Françoise Benomar partage sa passion pour le Maroc

Pour sa première participation à une exposition « Off » de la biennale Dak'Art, l'historienne de l'art et photographe franco-marocaine, Françoise Benomar, fait découvrir au public six de ses œuvres. Des photographies visibles parmi l'exposition collective « Métamorphose » abritée par deux hôtels dakarois, le Terrou-Bi et Oceanic, dans le cadre des « Off » du Dak'Art 2018.

Ecrivaine, photographe, éditrice, Françoise Benomar, installée au royaume chérifien depuis 2002, s'intéresse à la femme marocaine, en particulier celle rurale, paysanne. Ses clichés, une série en couleur, ou en noir et blanc, montrent de vieilles femmes marocaines du Sud, assises devant leurs demeures peintes en ocre. Leurs parures et leurs traits sont bien mis en valeur à travers ces photographies.

Des dames sénégalaises, membres du Réseau endogène des femmes entrepreneures culturelles (Refec), rencontrées par la photographe au Maroc, n'ont pas également échappé à l'objectif de Françoise Benomar.

En 2016, c'est dans le cadre des rencontres à la Villa des Arts Casablanca, que Mariama Diédhiou, la présidente du Refec, et quelques-unes de ses camarades ont posé avec aisance pour Mme Benomar. Et de fil en aiguille, cette rencontre a abouti à cette première découverte du Sénégal et de la Biennale de Dakar pour cette historienne de l'art.

Séduite par les expositions internationales à l'ancien Palais de Justice de Dakar, ainsi que celles de la Galerie Jaune et du Musée Ifan Théodore Monod, la photographe a également découvert la ville de Saint-Louis. De quoi lui donner l'envie de revenir au Sénégal en juillet prochain, avec comme objectif de visiter la verte Casamance.

Auteure d'ouvrages sur le cinéma, la photographie et la littérature au Maroc, Françoise Benomar a également exposé ses clichés dans plusieurs galeries au Maroc.