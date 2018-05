Libye: Le ministre tunisien des AE met en avant l'importance d'aider la Libye à avancer dans le processus de paix

Les violences restent toujours préoccupantes en Libye et n'épargnent même plus des centres de… Plus »

La feuille de route, présentée le 20 septembre dernier et adoptée le 10 octobre dernier, comprend un plan de sortie de crise qui prévoit un amendement de l'accord politique libyen adopté en 2015, et l'organisation d'une conférence nationale en vue de rassembler les différentes parties libyennes autour d'un cadre institutionnel pour aboutir à des élections en 2018.

"Notre solidarité en tant que voisins et pays frères de la Libye aiderait les Libyens à sortir de la crise. Je pense que cette réunion est une occasion pour échanger les idées et pour se concerter sur les développements que connait la scène libyenne", a-t-il souligné, ajoutant "que les principes dont est issue l'initiative (réunion ministérielle tripartite) font le consensus de la communauté internationale et constituent l'unique guide pour parvenir à une solution à la crise libyenne et représente la base d'un règlement politique qui repose sur une solution purement libyenne, consensuelle sous l'égide des Nations-Unies et qui est basée sur le rejet de toute ingérence".

Le chef de la diplomatie tunisienne a mis l'accent sur la nécessité de trouver une solution aux questions d'ordre sécuritaire en Libye qui ont des conséquences directes sur la situation dans les trois pays (Algérie, Tunisie et Egypte), notre sécurité et nos économies".

M.Jhenaoui qui s'exprimait à l'ouverture des travaux de la réunion ministérielle tripartite (Algérie, Tunisie et Egypte), a indiqué que la rencontre d'Alger "va être une occasion pour les trois pays de parler d'une seule voix et dire : nous soutenons les efforts de l'Envoyé spécial de l'ONU Ghassan Salamé pour relancer le processus politique notamment la mise en oeuvre de la feuille de route visant à donner un nouvel essor au processus politique libyen".

Les ministres examineront aussi "les voies et moyens d'approfondir les efforts de leurs pays pour contribuer à l'accélération du processus de règlement de la crise dans le cadre de l'accompagnement des Libyens sur la voie du dialogue et de réconciliation".

